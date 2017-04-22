Beşiktaş Avrupa Kupası maçlarından tam 130 milyon TL gelir elde etti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle Türk takımlarının bu sezonki Avrupa macerası da sona erdi. Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor bu sezon oynadıkları maçlardan hatırı sayılır kazanç sağladı.

AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ne katılan ve gruplarda mücadele eden Türk takımları, sportif hedeflerinin gerisinde kalmasına rağmen yayın gelirleri ve UEFA tarafından bu yıl oluşturulan havuz gelirlerinin bir kısmı hariç Avrupa arenasında toplam 35 milyon 936 bin avro gelir elde etti.

Beşiktaş kasayı doldurdu

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılan Beşiktaş, Avrupa'daki gelirde diğer Türk takımlarını açık ara geride bıraktı. Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payı ile grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 4 beraberlikle toplam 16 milyon 200 milyon avroluk gelir etti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turundan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde de kasasını doldurmaya devam etti. Çeyrek finale kalan siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetlerden ve organizasyonun söz konusu havuzundan elde ettiği gelirle 4 milyon 350 bin avro kazandı. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa arenasından elde ettiği toplam gelir 20 milyon 550 bin avroya ulaştı.

Fenerbahçe'nin geliri 4,5 milyon avro

Bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa temsilcisi Monaco'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ise buradan 680 bin avro kazandı. Sarı-lacivertliler, eleme maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile havuzdan aldığı payla yaklaşık 3 milyon 827 bin avro gelir elde etti. Grubundan lider olarak çıktığı için geliri artan Fenerbahçe'nin, son 32 turunda Avrupa'ya veda etmesine rağmen kasasına yaklaşık 4 milyon 507 bin avro girdi.

Osmanlıspor en çok gelir elde eden ikinci takım oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne eleme maçlarını geçerek katılan Osmanlıspor da grubunda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından lider unvanıyla son 32 takım arasına kaldı. Avrupa liglerine bu turda veda eden başkent temsilcisi, yaklaşık 7 milyon 12 bin avro gelir elde etti.

Atiker Konyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katıldı. Bu maçlarda grup maçlarında sadece 1 beraberlik alarak elenen Atiker Konyaspor, özellikle havuz gelirlerinden aldığı payla yaklaşık 3 milyon 387 bin avro kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme karşılaşmalarında veda eden Medikol Başakşehir ise 480 bin avroluk gelir sağladı.