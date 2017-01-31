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Yıldız futbolcu Adebayor resmen Başakşehir'de!

Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ın gündeminde olan Adebayor'la el sıkıştı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, transferin son gününde Emmanuel Adebayor'u renklerine kattı. 
 
Togolu forvet 1.5 yıllık sözleşmenin ardından Başakşehir'in antrenman formasıyla poz verdi.
 
İngiliz devlerinde forma giydi
 
Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu.
 
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi.
 
Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katmıştı.

Sağlık kontrolünden geçti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bir dizi teste tabii tutulan Adebayor'un önce detaylı kan tetkikleri yapıldı. Daha sonra İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi bir dizi testten geçen Adebayor'un kontrolleri akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı.Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor, sağlık kontrolünden geçti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bir dizi teste tabii tutulan Adebayor'un önce detaylı kan tetkikleri yapıldı. Daha sonra İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi bir dizi testten geçen Adebayor'un kontrolleri akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı.

 

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