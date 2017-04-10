Tudor'dan öğrencilerine Emre Belözoğlu ve Cengiz Ünder uyarısı

G.Saray Teknik Direktörü, lig ve kupada iki kez mağlup oldukları takımı derinlemesine analiz etti ve hataları öğrencilerine aktardı. Yan topların belirleyici olduğunu düşünen Igor Tudor, pas bağlantılarında da Emre Belözoğlu’nun durdurulmasını istedi.

Medipol Başakşehir’i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi konusunda iddiasını devam ettirmek isteyen Galatasaray’da tüm hesaplar bugün galip gelmek üzere yapıldı. Teknik direktör Igor Tudor da futbolcularına adeta rakibi ezberletti.

Galatasaray’ın bu sezon ligde ve kupada 2 kez karşılaşıp kaybettiği maçları futbolcularına izleten Hırvat teknik adam, 180 dakikadan ders çıkarılmasını istedi. Tudor, özellikle yan toplarda yaşadıkları problemin burada belirleyici olduğuna dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, bu yüzden bugünkü karşılaşmada benzer bir sorun yaşanmaması için kenar ortalarda konsantrasyonlarının üst düzeyde olmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Özellikle duran toplarda Başakşehir savunma oyuncularının öne çıkışlarda problem yaratacağını futbolcularına anlatan Tudor, Başakşehir’in kanat oyuncuları Visca ve Cengiz’e de boş alan bırakılmamasını istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü, Başakşehir’in pas organizasyonlarını kesmek için ise Emre Belözoğlu’na rahat hareket alanı bırakılmamasını istedi. Rakibe göre sistem tercihi yapan Tudor, kadrosundaki son rötuşları bugün gerçekleştirecek. Hırvat çalıştırıcı, iyileşen Bruma ile Rodrigues arasındaki tercihini Portekizli futbolcudan yana kullanma kararı aldı.