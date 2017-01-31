"Bruma 20 milyon euro eder"

"Galatasaray'a ciddi para kazandırabilir"

Radyospor’da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırdemir, "Kendisini gösteriyor. Çok da hızlı bir oyun oynuyor. Galatasaray’ın takım arkadaşları Bruma’ya “rüzgarın oğlu” diyorlar. Şunu da unutmayalım bu sezonun inişli çıkışlı olmaması lazım. Standartını korumalı, hep böyle oynamalı. Bruma da daha disiplinli oynamalı ve hem de performansını düşürmemeli. Saha içinde birbirlerini tamamlamalı. Sezon sonunu iyi bitirirse, çok önemli bir transfer sürecine girilebilir. Galatasaray’a da ciddi para kazandırılabilir.”

"Terim çok büyük bir yıldız olacağına inanmıştı"

Marco Kırdemir, Bruma'nın Sporting'den Galatasaray'a olan transfer sürecini de anlattı: "Bruma transferini ben yaptım. Çok zorlu olmuştu. O zaman kendisini başka takımlar da istedi. Zor bir dönemdi. 5 hafta gibi bir süre Lizbon’da kalmıştım. Fatih Terim çok istiyordu. Terim, nasıl bir performans ortaya koyacağını biliyordu. Kendisini tebrik ederim. Ünal Aysal başkan da güvenmişti. Riskli bir transferdi. 20 yaşında bir futbolcuya böyle astronomik bir parayı ödemek riskti. Tabii ki çok eleştiriler de geldi. Eleştirilere rağmen Aysal, transferi çok istedi. Terim, Bruma’nın çok büyük yıldız olacağını ve Galatasaray’a para kazandıracağını söylemişti. Bruma’nın yıldız olabileceğine inanmayanlar da vardı. Galatasaray, Bruma için 10 milyon Euro ödedi. Ayrıca bonuslar vardı. Yani 10+3 bonus. Bruma, 20 milyonun üstüne satılabilecek bir futbolcu. Performansı inişli-çıkışlı olursa bu paralar istenemez. Ama aynı grafikte giderse, Galatasaray’a önemli bir para kazandırabilir. “

"İngiliz takımlarıyla görüşüyorum"

“Çok eleştiriler aldık. Bruma’nın şu andaki piyasası 15 milyon Euro. Fakat başarılı performansını sürdürürse 20 olabilir. İngiliz takımlarıyla görüşüyorum. Birine de hazırlık yapıp, Galatasaray’a sunacağım. Galatasaray yöneticileriyle bir görüşme yapacağım. Daha sonra teklifleri sunacağım. İnşallah Galatasaray’a yardım edebilir. Daha büyük bir fiyata satabilirsem, yardımcı olmuş olacağım. Galatasaray, bu transferle mali açıdan rahatlamış olacak. Yüksek bir fiyata satılacağına inanıyorum"