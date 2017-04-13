Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Uğur Boral: Podolski'yi falan görsem yumruklayacağım

Eski milli futbolcu Uğur Boral, EURO 2008 turnuvasında Almanya - Türkiye maçının detaylarını anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Uğur Boral, milli takım forması giyerken Euro 2008'de karşılaştığımız Almanya maçı öncesi yaşadığı bir anıyı paylaştı.

BeIn Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan Boral, Rüştü Reçber'in 'kariyerinde en keyif aldığın maçlardan birini anlatır mısın' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bir tane söylemeyeyim. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde 2008'deki maçların tamamında inanılmaz keyif aldım ve kendimi futbolcu gibi hissettim. Mesela Almanya maçında mehter marşıyla maça girdik. Milli duygular tavan yapmış durumda. Maça çıkmadan önce Fatih Terim bizi toplamıştı, Almanya maçından önce. Bekliyoruz taktikle ilgili bir şey söylesin diye. Hiçbir şey söylemedi. Allah yardımcınız olsun diye bağırdı. Ben bunu duydum kapıyı falan aralıyorum bir tane Alman falan bulursam sarışın, üzerine atlayacağım. O kadar gaza gelmiştim orada. Podolski'yi falan görsem yumruklayacağım. İşin esprisi... O duygularla maça çıktık."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Huawei P10'un içini gördünüz mü?

Huawei P10'un içini gördünüz mü?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA