Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya Gürcistan'ı 71-69 mağlup etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında İtalya, Gürcistan'ı 71-69 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 27-10 önde geçen İtalya, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.

Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 58-47'lik skor avantajıyla geçen İtalya, rakibini 71-69 mağlup etti.     

Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Gürcistan'dan Mike Dixon Jr. olurken, İtalya adına Marco Belinelli 15 sayı kaydetti.     

Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan İtalya, son 16 turunda, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Finlandiya ile eşleşti.     

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ataköy'de polis hareketliliği

Ataköy'de polis hareketliliği

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA