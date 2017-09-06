2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya Gürcistan'ı 71-69 mağlup etti
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında İtalya, Gürcistan'ı 71-69 yendi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 27-10 önde geçen İtalya, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.
Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 58-47'lik skor avantajıyla geçen İtalya, rakibini 71-69 mağlup etti.
Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Gürcistan'dan Mike Dixon Jr. olurken, İtalya adına Marco Belinelli 15 sayı kaydetti.
Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan İtalya, son 16 turunda, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Finlandiya ile eşleşti.
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