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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan Polonya'yı 95-77 yenip Litvanya'nın rakibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Yunanistan, Polonya'yı 95-77 yendi.

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Yunanistan ile Polonya karşılaştı.     

İlk periyodu Polonya 29-23 önde bitiren bitirse de devre arasına Yunanistan 49-43 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 70-67 önde geçen Yunanistan, karşılaşmadan da 95-77 galip ayrıldı.     

Yunanistan'da, Kostas Sloukas, Polonya'da ise Damian Kulig, 26'şar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.     

Bu sonuçla grubunu dördüncü sırada bitiren Yunanistan, son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Litvanya ile eşleşti.

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