2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya ile Şili 1-1 berabere kaldı

2017 Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Rusya'da karşılaşan Almanya ile Şili, sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.

Maça hızlı başlayan Şili, 6. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle öne geçti. Sanchez, bu golü ile Şili Milli Takımı'nda en çok gol atan oyuncu unvanını eline geçirmiş oldu.

Almanya'nın golünü ise 41. dakikada Lars Stindl kaydetti. Stindl ilk maçta da Avustralya ağlarını havalandırmıştı.

Bu sonucun ardından İki takım da puanlarını 4'e çıkarttı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı. (Sporx)