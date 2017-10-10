Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2018 Dünya Kupası'na katılanlar belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm grup maçları sona erdi ve Dünya Kupası bileti kazanan takımlar belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm grup maçları sona erdi.

Karşılaşmaların ardından Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası'na katılabilmek adına Play-off oynamaya hak kazanan takımlar ise Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İsviçre ve İsveç oldu.

I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamlayan A Milli Takımımız ise Dünya Kupası hakkı kazanamadı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin en iyi takımı, grupta oynadığı 10 maçı da kazanıp 30 puan toplayan Almanya olmayı başardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
102 yıl önce Çanakkale Savaşları'na katılan İdlipli askerlerden 121’i şehit düştü

102 yıl önce Çanakkale Savaşları'na katılan İdlipli askerlerden 121’i şehit düştü

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA