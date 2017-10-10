2018 Dünya Kupası'na katılanlar belli oldu
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm grup maçları sona erdi ve Dünya Kupası bileti kazanan takımlar belli oldu.
2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm grup maçları sona erdi.
Karşılaşmaların ardından Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Dünya Kupası'na katılabilmek adına Play-off oynamaya hak kazanan takımlar ise Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İsviçre ve İsveç oldu.
I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamlayan A Milli Takımımız ise Dünya Kupası hakkı kazanamadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin en iyi takımı, grupta oynadığı 10 maçı da kazanıp 30 puan toplayan Almanya olmayı başardı.
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