2018 PyeongChang'da Almanya liderliğini sürdürdü

23. Kış Olimpiyatları'nın sekizinci günü sonunda 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 gümüş madalya daha kazanan Almanya, 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla liderliğini sürdürdü.

Norveç 7 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı. AA