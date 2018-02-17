Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2018 PyeongChang'da Almanya liderliğini sürdürdü

23. Kış Olimpiyatları'nda 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan Almanya, liderliğini sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

23. Kış Olimpiyatları'nın sekizinci günü sonunda 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.
 
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 gümüş madalya daha kazanan Almanya, 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla liderliğini sürdürdü. 
 
Norveç 7 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı. AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım Almanya´dan Dünya´ya seslendi: Terör örgütlerine Osmanlı tokatını vurduk

Başbakan Yıldırım Almanya´dan Dünya´ya seslendi: Terör örgütlerine Osmanlı tokatını vurduk

Az daha facia yaşanıyordu

Az daha facia yaşanıyordu

Diri diri mezara gömdüler

Diri diri mezara gömdüler

Soyağacı ile çifte vatandaşlık fırsatı

Soyağacı ile çifte vatandaşlık fırsatı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA