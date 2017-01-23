İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı 39 yılda yaptıkları ayakta alkışlandı

Süper Lig’in efsane başkanlarından İlhan Cavcav bugün son yolculuğuna uğurlanırken, kulüp tesislerinde düzenlenen törene oldukça katılım vardı. Spor, siyaset ve işadamlarının katıldığı törene Başbakan Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Gökçek, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ Kocatepe Camisi’ndeki yerini aldı.



4 BÜYÜKLER FUTBOLCULARIN CEBİNE PARA KOYUP GÖNDERİYOR O İSE...

39 yıl Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı yapan ve Süper Lig’de 2.lig yüzü görmeyen merhum İlhan Cavcav tam bir transfer canavarıydı. Genelde dört büyüklere sattığı futbolcularla kulübü ayakta tutan Cavcav, kasada parası olan ve borcu bulunmayan tek kulüp olarak damga vururken, 81 yaşındaki efsanenin daha bu sezon transfer döneminde yaklaşık 25 milyonu kırmızı siyahlı kulübe kazandırması İlhan Cavcav’ı hep eşsiz bir spor adamı olarak kıldı. Dört büyüklerin borç batağında yüzmesi ve yapılan transferlerde büyük fiyaskolar yaşaması İlhan Cavcav gibi bir başkanın değerini bir kez daha gösterirken, Gençlerbirliği’nin Türk futbolunda geldiği son durum ‘Cavcav Başyapıtı’ olarak dillendirilmeye başlandı.



KULÜBÜN KASASINA 75 MİLYON LİRA BIRAKTI GİTTİ

Yaz dönemi ve Ocak ayı transfer sezonunda 4 futbolcuyu satarak iyi bir gelir elde eden İlhan Cavcav bu transferlerden 25 milyon TL kazandı. Tayfur Bingöl’ü Göztepe’ye (400 bin Euro), İrfan Can’ı Başakşehir’e (2 milyon Euro), Ahmet Çalık’ı Galatasaray’a ( 2,5 milyon Euro) ve Stancu’yu Bursaspor’a gönderen (750 bin Euro) ‘Efsane Başkan’ bir kez daha hünerini gösterirken, Ankara kulübünün bundan sonraki yol haritası ve atacağı adımlar futbolseverler olarak dikkatle takip edileceğe benziyor.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor