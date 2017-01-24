Sergei Sydorchuk Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı
Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki milli futbolcu Sergei Sydorchuk, Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.
- Ajansspor
Advocaat ve ekibinin raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü isimden itiraf geldi.
Hakkında çıkan birçok transfer haberinin kendisini etkileyip etkilemediği sorulan Ukraynalı orta saha Sergei Sydorchuk'un sözleri şöyle;
"Hayır. Geçmişte bir arkadaşımın sözlerinden sonra bunları takmamaya başladım. Bana "Eğer dikkatini bunlara verirsen futboldan uzaklaşır ve sadece transferini düşünmeye başlarsın. Her şeyini kaybedebilirsin" demişti..."
SİNYALİ VERDİ: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
"O yüzden şimdilerde bunları düşünmüyorum. Görüşmeler devam ediyor ama konsantrasyonum futbolda" ifadelerini kullandı..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev de geçtiğimiz günlerde Ukrayna basınına verdiği röportaj sarı lacivertli ekibin Sydorchuk'la ilgilendiğini söylemişti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev de geçtiğimiz günlerde Ukrayna basınına verdiği röportaj sarı lacivertli ekibin Sydorchuk'la ilgilendiğini söylemişti.
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