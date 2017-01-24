Sergei Sydorchuk Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Advocaat ve ekibinin raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü isimden itiraf geldi.



Hakkında çıkan birçok transfer haberinin kendisini etkileyip etkilemediği sorulan Ukraynalı orta saha Sergei Sydorchuk'un sözleri şöyle;

"Hayır. Geçmişte bir arkadaşımın sözlerinden sonra bunları takmamaya başladım. Bana "Eğer dikkatini bunlara verirsen futboldan uzaklaşır ve sadece transferini düşünmeye başlarsın. Her şeyini kaybedebilirsin" demişti..."