Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

27 yaşındaki genç hakem Steffen Mix, trafik kazasında vefat etti

Almanya Futbol Ligi Bundesliga trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki hakem Steffen Mix'in yasını tutuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bundesliga 3'te hakemlik yapan Steffen Mix trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

1 gün önce maç yönetmişti

27 yaşındaki hakem Pazar sabahı yerel saatle 5.50 sıralarında arabasıyla Aschaffenburg yakınlarda yoldan çıkarak kaza yaptı. Hurda duruma gelen arabasının içinde sıkışan Mix, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç hakem henüz bir gün önce Pipinsried ile Buchbach arasında oynanan maçı yönetmişti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch bir açıklama yaparak 'O en iyilerimizden biriydi ve sadece 27 yaşındaydı. Böylesine yetenekli genç bir adamı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Hakem olarak yaptığım müthiş işler için teşekkürler Steffen. Seni özleyeceğiz.' dedi. (Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Taşerona üçlü kadro formülü

Taşerona üçlü kadro formülü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA