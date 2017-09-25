27 yaşındaki genç hakem Steffen Mix, trafik kazasında vefat etti
Almanya Futbol Ligi Bundesliga trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki hakem Steffen Mix'in yasını tutuyor.
Bundesliga 3'te hakemlik yapan Steffen Mix trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
1 gün önce maç yönetmişti
27 yaşındaki hakem Pazar sabahı yerel saatle 5.50 sıralarında arabasıyla Aschaffenburg yakınlarda yoldan çıkarak kaza yaptı. Hurda duruma gelen arabasının içinde sıkışan Mix, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç hakem henüz bir gün önce Pipinsried ile Buchbach arasında oynanan maçı yönetmişti.
Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch bir açıklama yaparak 'O en iyilerimizden biriydi ve sadece 27 yaşındaydı. Böylesine yetenekli genç bir adamı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Hakem olarak yaptığım müthiş işler için teşekkürler Steffen. Seni özleyeceğiz.' dedi. (Skorer)
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