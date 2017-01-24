Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

3 büyük kulüp PFDK'da!

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa PFDK'ya sevk edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "talimatlara aykırı hareketi" ve Antalyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk ile Elazığspor'un da kurula sevk edildiği duyuruldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA