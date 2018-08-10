3 büyüklerden Modeste atağı

Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü. 3 büyüklerin hedefindeki ismin Anthony Modeste olduğu öğrenildi. Fransız basını, Çin kulübü Tianjin Quanjia ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun Türkiye'den teklif aldığını yazdı. Modeste 2016-2017 sezonunda Köln formasıyla Bundesliga'da 25 gole imzasını atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız basını, 30 yaşındaki Modeste'ye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Rusya'dan da teklifler olduğunu hatta Dortmund'un resmi görüşmelere başladığını yazdı.

Yıldız futbolcunun transferi konusunda Türkiye'den en istekli takımın Fenerbahçe olduğu belirtiliyor. Kısa süre içinde Modeste'nin menajeriyle masaya oturulacak.

YILLIK KAZANCI ÇOK ZORLAYACAK

Yıldız futbolcunun yıllık 5 milyon Euro kazandığı, üç büyükleri en çok zorlayacak konunun maaş olacağı ifade ediliyor. Ülkesinde Nice alt yapısında yetişen Fransız golcü ardından sırasıyla Angers, Bordeaux, Blackburn Rovers, Bastia, Hoffenheim ve Köln formalarını giydi. Modeste geçtiğimiz sezonun başında ise Çin'in yolunu tuttu ve burada 29 maçta 16 gol 9 asistlik performans gösterdi.

(Takvim)