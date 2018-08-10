3 büyüklerden Modeste atağı
Çin kulübü Tianjin Quanjia ile sözleşmesini fesheden Antony Modeste için üç büyükler devreye girdi.
Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı ismin peşine düştü. 3 büyüklerin hedefindeki ismin Anthony Modeste olduğu öğrenildi. Fransız basını, Çin kulübü Tianjin Quanjia ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun Türkiye'den teklif aldığını yazdı. Modeste 2016-2017 sezonunda Köln formasıyla Bundesliga'da 25 gole imzasını atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız basını, 30 yaşındaki Modeste'ye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Rusya'dan da teklifler olduğunu hatta Dortmund'un resmi görüşmelere başladığını yazdı.
Yıldız futbolcunun transferi konusunda Türkiye'den en istekli takımın Fenerbahçe olduğu belirtiliyor. Kısa süre içinde Modeste'nin menajeriyle masaya oturulacak.
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