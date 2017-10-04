33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Doğuş'un oldu

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 75-64 yenerek 7. kez bu kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 75 - BANVİT: 64

Salon: Ankara

Fenerbahçe Doğuş: Bradley Wanamaker, James Nunnally, Gigi Datome, Jan Vesely, Jason Thompson

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Banvit: Tony Taylor, Jacob Odom, Adonis Thomas, Agelo Caloiaro, Gasper Vidmar

Başantrenör: Saso Filipovski

1. Periyot Sonucu: 19-11

2. Periyot Sonucu: 39-28 (20-17)

3. Periyot Sonucu: 60-48 (21-20)

4. Periyot Sonucu: 75-64 (15-16)

MAÇTAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Ankara Spor Salonu doldu

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.

Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken, salonda büyük bir coşku yaşandı.

Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.