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33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Doğuş'un oldu

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 75-64 yenerek 7. kez bu kupanın sahibi oldu.

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33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 75-64 yenerek 7. kez bu kupanın sahibi oldu.
 
FENERBAHÇE DOĞUŞ: 75 - BANVİT: 64
 
Salon: Ankara
 
Fenerbahçe Doğuş: Bradley Wanamaker, James Nunnally, Gigi Datome, Jan Vesely, Jason Thompson
Başantrenör: Zeljko Obradovic
 
Banvit: Tony Taylor, Jacob Odom, Adonis Thomas, Agelo Caloiaro, Gasper Vidmar
Başantrenör: Saso Filipovski
 
1. Periyot Sonucu: 19-11
2. Periyot Sonucu: 39-28 (20-17)
3. Periyot Sonucu: 60-48 (21-20)
4. Periyot Sonucu: 75-64 (15-16)
 
MAÇTAN NOTLAR
 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi
 
Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
 
Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.
 
Ankara Spor Salonu doldu
 
Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.
 
Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken, salonda büyük bir coşku yaşandı.
 
Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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