Trabzonspor ve Fenerbahçe Umut Bozok için yarışa girdi

Trabzonspor kurmayları, bir yandan dünyanın birçok ülkesinde yeni cevherler keşfetmeye çalışırken, diğer yandan da Türkiye’de kaliteli isimleri tek tek tespit ediyor. Geçtiğimiz hafta milli maçlar haftasıydı ve bordo-mavili kulübün kurmayları U21 Milli takımını da büyüteç altına aldılar. İki maç oynayan Ümit Milli takımda göze batan isim ise Umut Bozok oldu. Fransa’nın 3. Lig takımı Concalot’ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu iki maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Teknik Direktör Ersun Yanal, iki kez izlettiği Umut için olumlu raporların gelmesi üzerine yetenekli ismin Fransa’da da takımında özel olarak takip edilmesi talimatı verdi. Ancak bu sezon çıktığı 24 maçta 17 gol atan Umut için F.Bahçe’nin de devrede olması işleri zorlaştıracak. Şu anda piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüken Umut Bozok’un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ise avantaj olarak kabul ediliyor.