Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor ve Fenerbahçe Umut Bozok için yarışa girdi

Trabzonspor ve Fenerbahçe gündeminde olan Umut Bozok ile ilgilendiği öne sürüldü.

  • Son nokta
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor kurmayları, bir yandan dünyanın birçok ülkesinde yeni cevherler keşfetmeye çalışırken, diğer yandan da Türkiye’de kaliteli isimleri tek tek tespit ediyor. Geçtiğimiz hafta milli maçlar haftasıydı ve bordo-mavili kulübün kurmayları U21 Milli takımını da büyüteç altına aldılar. İki maç oynayan Ümit Milli takımda göze batan isim ise Umut Bozok oldu. Fransa’nın 3. Lig takımı Concalot’ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu iki maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Teknik Direktör Ersun Yanal,  iki kez izlettiği Umut için olumlu raporların gelmesi üzerine yetenekli ismin Fransa’da da takımında özel olarak takip edilmesi talimatı verdi. Ancak  bu sezon çıktığı 24 maçta 17 gol atan Umut için F.Bahçe’nin de devrede olması işleri zorlaştıracak. Şu anda piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüken Umut Bozok’un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ise avantaj olarak kabul ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tüfekli saldırıya domatesli savunma

Tüfekli saldırıya domatesli savunma

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA