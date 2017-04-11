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60 milyon TL'yi kulübeye gömdü

Başakşehir maçında Podolski, Sneijder ve De Jong gibi yıldız futbolcuları yedek kulübesinde oturtan Igor Tudor bir hayli tepki çekti.

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61 milyon Euro'luk (yaklaşık 244 milyon TL) takım bütçesinin çeyreği, Başakşehir maçında yedek kulübesindeydi. İlk 11'e giremeyen yıldızlar Sneijder-Podolski-De Jong üçlüsünün sözleşmelerinde yazan garanti para toplam 10 milyon Euro. Dün kulübedeki diğer isimler Tolga, Hakan Balta, Cavanda ve Cenk Gönen de dikkate alındığında maç başı ücretleri dışında 15 milyon Euro (yaklaşık 60 milyon TL) yatırım yapılan futbolcular ilk 11'e giremedi.

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