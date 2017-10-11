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98 yaşındaki Eyüpspor'un adı Eyüp Sultan Spor olarak değişiyor

AK Parti, İstanbul'un Eyüp ilçesinin isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesi için meclise yaptığı teklifin ardından Eyüpspor da ismini Eyüp Sultan Spor olarak değiştirme kararı aldı.

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AK Parti, İstanbul'un Eyüp ilçesinin isminin "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesi için TBMM İçişleri Komisyonu'na bir teklif sunmuştu.

Bu önerinin ardından İstanbul'un köklü kulübü Eyüpspor da ismini 'Eyüp Sultan Spor' olarak değiştirme kararı aldı.

"İLÇE İSMİ DEĞİŞİNCE KULÜBÜN DE ADI DEĞİŞECEK"

Konuyla ilgili Amatörlig sitesine konuşan Eyüpspor Başkanı Recep Kızıltepe, yönetim Kurulu kararı ile ismi değiştirebildiklerini ancak tüzük tadilatı yapmaları gerektiğini ifade ederek, "İlçemizin ismi Eyüp Sultan olarak değiştiğinde kulübümüzün de adı değişecek." dedi.

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