A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu: İzlanda maçı yazık oldu, hayat devam ediyor

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Cenk Tosun "Çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz. Beklentiler büyük olunca üzüntü de o kadar büyük oluyor. Hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istedik. Dünya Kupası, dünyanın en iyi turnuvası. İlk yarım saat maçı domine ettiğimizi düşünüyorum aslında. O dakikalarda bir gol bulabilseydik her şey farklı olurdu. Milletimizin beklentilerini karşılayamadığımız için çok üzgünüz." dedi.

Cenk Tosun, "Dünya Kupası, herkesin izlediği bir platform. Hırvatistan'ı yendikten sonra son iki maça çok umutlu girmiştik. İstediğimiz gibi olmadı ama. Takımın çoğu genç olduğu için illa bir Dünya Kupası görecektir. 2018'i unutup 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünmemiz lazım." diyerek sözlerini noktaladı.

"İZLANDA MAÇI YAZIK OLDU, HAYAT DEVAM EDİYOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Finlandiya maçını bitirmemiz gerekiyor önce. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son 3 maçta 7 puan alan bir rakibe karşı oynayacağız. Fizik olarak çok güçlü bir takım. İzlanda takımının aynısı diyebilirim. Aynı organize, aynı disipline sahipler. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. İzlanda maçını kazanamamız çok yazık. Çok basit bir şekilde kaybettik. Cenk'in de dediği gibi ilk 30 dakika oyunu domine ettik ama oyuncularım çok üzüldü. Hayat devam ediyor bildiğiniz gibi." ifadelerini kullandı.

"GENÇ TÜRKLER; YURT DIŞINA HEMEN GİTMEMELİ"

İyi bir takım kuracaklarını söyleyen Lucescu "Önümüzde bir senemiz daha var. Daha kuvvetli bir ekip kurup önümüzdeki turnuvalara hazırlanacağız. Oynamayan ve az oynayan futbolculardan bir takım oluşturmak kolay değil. Amacım ve hedefim Milli Takım'da oynayabilecek futbolcuları kendi takımlarında daha fazla oynatmak. Dışarıda oynayan oyuncularımız da umarım kısa sürede kendi takımlarında oynama fırsatı bulurlar. Genç Türk yetenekleri, yurt dışına hemen çıkmamalı. Kendilerini Türkiye'de gösterip ondan sonra yurt dışına açılmalılar. Aynı zamanda Türk antrenörlerinin sorumluluğunda olmalılar. Bu aslında bir mecburiyet. Türk antrenörlerinin Milli Takım futbolcularına kolaylık sağlamaları gerekiyor. Güven aşılamaları lazım. Aksi taktirde hiç kolay olmayacaktır bu." diye konuştu.

"DAHA İYİ BİR MİLLİ TAKIM KURACAĞIZ"

Türk futbolculara güvendiğini söyleyen Lucescu, "İki veya üç günümüz var Milli Takım için. Doğal olarak bu oyuncuların oynaması lazım kendi takımlarında. 15 tane kulüpte oynayan bir ekibimiz var. 2-3 tane kulüpte oynayan çekirdek bir Milli Takım kuramıyoruz. Ancak zamanla çok daha iyi bir Milli Takım kuracağımıza inanıyorum. Çünkü Türk futbolcuların yeteneklerine ciddi bir güvenim var." açıklamasını yaptı.

"FİNLANDİYA MAÇINDAN SONRA KONUŞALIM"

Finlandiya maçıyla ilgili görüşlerini dile getiren Rumen teknik adam "İzlanda, bizden 8 kilometre daha fazla koştu. Eskişehir'deki sonuca baktığımızda bu tür istatistiklerde bizden hep daha iyilerdi ve bunun da karşılığını aldılar. Bizim artık geri dönmemiz gerekiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Geçmiş maçı konuşmanın bir anlamı yok. Tabii ki kayıp büyük üzüntü yarattı hepimiz için ama şimdi çok önemli bir maçımız daha var. Finlandiyalı oyunculara çok büyük saygımız var ama bizim de yenildiğimiz maç sonrası iyi bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Kazanma ve kaybetme gibi bir baskımız yok. İzlanda maçında sadece 3 hata yaptık ve bu hatalar sonucu gol yedik." dedi.