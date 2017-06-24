A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun: Hedefimize tutunduk

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda ilk klasman maçına, çeyrek finalde aldıkları sonuç nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak çıkmalarına rağmen, Slovakya'yı yenerek 2018 Dünya Şampiyonası vizesi alarak mutlu olduklarını söyledi.

Milli Takım'ın Slovakya'yı 72-56 yendiği maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memnun, Yunanistan maçından sonra bu karşılaşmaya hazırlanmanın kolay olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sporda yenilmek de var ama biz Yunanistan maçında oyunumuzu oynayamadık. Turnuvada genelde iyi basketbol oynadık. Enerjimiz ve keyfimiz yerindeydi. Maalesef 10 dakikalık mental çöküşümüz Yunanistan maçında bize pahalıya patladı. Ayağa kalkmasını bildik. Tecrübeli ve onurlu oyuncularımız var. Büyük bir moral bozukluğundan sonra ayağa kalkıp hedefe tutunduk. Birbirimize sarıldık. Rakiple ilgili fazla konuşmadık. Yaralarımızı sarmak için konuştuk. Çeyrek final maçını kaybettikten sonra böyle bir karşılaşmayı kazanmak kolay değildi. Hedefimize tutunduk ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Yarın Letonya ile formalite maçına çıkacağız. Umut ediyorum ki Bahar Çağlar'ın durumu da çok iyidir. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim."

Milli Takım'ın yenilenme sürecinde olduğunu aktaran Memnun, "Yenilenirken yarışların dışında kalmak istemiyoruz. Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanacağız. Oyuncuların gelişimi ile ilgili çeşitli programları var federasyonun. Atletik performansla ilgili bir çalışma başlattık. Sene içinde oyuncuları daha çok takip edeceğiz. Kuvvet ve atletizm sorunu yaşıyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde altyapı da bu sorunu kaldıracağız. Daha hızlı oynamak istiyoruz. İyi basketbol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların görüşleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Şaziye İvegin Üner, Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı elde ederek hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yunanistan karşısında hiç istemedikleri bir şekilde kaybettiklerini anlatan Şaziye, "İşimiz bugün daha zordu. Slovakya karşısında kazanma zorundaydık. Dünya Şampiyonası'na gitmek bizim ilk hedeflerimizdendi. Daha sonra madalya istedik ama bunu beceremedik. Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını, bugün güzel bir maç çıkararak elde ettik. Bütün ekibimizin eline sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takım'ın tecrübeli ismi Işıl Alben de çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları belirtti: "Yunanistan maçından sonra kalkıp bu karşılaşmada oynamak psikolojik olarak zordu ama takım helinde birlik olduk ve bunu aştık. İstikrarlı bir takımımız var. Bunu devam ettirmek için Dünya Şampiyonası'na mutlaka gitmemiz gerekiyordu. İyi mücadele ve güzel sonuç oldu. Biz de oynarken çok keyif aldık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç saatine kadar bugün suratlar hep düşüktü. Sahaya çıktığımız zaman kendi kendimize konuştuk, Ekrem ağabey de anlattı bize. Sonuçta bütün sene boyunca emek veriyorsunuz. Ülkemize yakışan şekilde de mücadele etmemiz gerektiğinin farkındaydık. Ay-yıldız olunca zaten maçlara motive olmak çok zor olmuyor."

Ay-yıldızlı ekibin oyun kurucularından Ayşe Cora ise karakterli bir takım olduklarını bugün ortaya koyduklarını aktararak, "Kötü kaybettiğimiz bir maçtan sonra burada galibiyet almak Dünya Şampiyonası'na gitmek ve takım karakteri açımızdan çok önemliydi. Bu tür mağlubiyetlerden sonra geri dönüş zor oluyor ama biz gerçekten iyi bir takımız. Dünya Şampiyonasını hak ediyorduk, hak ettiğimiz şeye ulaştığımız için de mutluyuz." dedi.

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut ise çok önemli bir maçtan galip ayrıldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Çok önemli bir maçtı. Dünya Şampiyonası'na katılmamız için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bütün gücümüzü toparladık. Çok kötü bir maç kaybetmiştik. Buradan kalkmak çok zor bir şeydi ve takım olarak bunu başardık. Buraya gelen ve bize destek olan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimiz de burada bize destek olduğu için ayrıca mutluyuz. Dünya Şampiyonası'na katılacak 6 takım arasında olmak Türkiye için önemli bir şey."