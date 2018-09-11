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A Milli Takım yurda döndü

A Milli Futbol Takımı, 3-2 galip geldikleri İsveç maçının ardından yurda döndü.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam İsveç ile mücadele etti. Milliler, 3-2 galip geldikleri karşılaşmanın ardından bu sabah saatlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'den kalkan özel uçakla TSİ 15:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu ve kafilede yer alan sporcular açıklama yapmadan alandan ayrıldılar.
 
A Milli Futbol Takımı bir sonraki mücadelesinde UEFA Ulusal B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında14 Ekim'de Rusya'ya konuk olacak. 

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