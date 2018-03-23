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A Milli Takımın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

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Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic  yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane

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