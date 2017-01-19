A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocası Ufuk Sarıca oldu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım Başantrenörü olduğunu açıkladı resmen açıkladı. Türkoğlu, Ufuk Sarıca ve ekibine başarılar diledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, "Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma söz veriyorum. Bir Türk basketbol adamı olarak gelinebilecek en büyük mertebenin Milli Takım antrenörlüğü olduğunu düşünüyorum. İlk etapta düşünmemiz gereken, EuroBasket 2017'de en hazır kadroyu sahaya koymak olacak. Milli Takımı görevini takımınla beraber yapabilirsin diyerek bana müsade eden Beşiktaş ve Fikret Orman'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ufuk Sarıca, teknik ekiple ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını ifade etti.

ATAMAN VE TANJEVİC ÖRNEKLERİ GELİNCE...

Bir basın mensubunun Ergin Ataman ve Tanjevic örneklerini verip hem kulüp hem milli takım çalıştırma konusundaki tartışmalar hakkında soru üzerine açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, "Ufuk Hoca hem takımını hem de milli takımı çalıştırabileceğini söyledi bize. Biz de onun her koşulda arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Ufuk Sarıca'ya başarı diledi

Beşiktaş Kulübü, Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilmesi için, "Takımımızdaki başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca’yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.

Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca’yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.

Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir."

Ergin Ataman'ın yardımcısıydı...

Sarıca oyunculuk döneminde Koraç Kupası’nı kazanırken, antrenörlük kariyerinde ise Pınar Karşıyaka’yı 28 yıl aradan sonra lig şampiyonu yaptı.

Ergin Ataman’dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Beşiktaş Sompo Japan’ı çalıştıran Ufuk Sarıca getirildi. Sarıca hem milli takımı hem de siyah-beyazlıları çalıştırmaya devam edecek. Ufuk Sarıca, milli takımın Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenörlük görevindeydi.

Sarıca, Koraç Kupası kadrosundaydı

Basketbol kariyerine Efes Pilsen’de başlayan Sarıca, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ta forma giydi. Ufuk Sarıca, oyunculuk döneminde Efes ile birlikte Koraç Kupası’nı kazanırken, 5 kez Türkiye Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Karşıyaka’ya 28 yıl sonra şampiyonluk yaşattı

Antrenörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes ile başlayan Sarıca, daha sonra Pınar Karşıyaka’nın başına geçti. Burada 28 yıl sonra Karşıyaka’ya şampiyonluk sevinci yaşatan Sarıca, 1’er kez de lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. 44 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka ile 2012-2013 sezonunda EuroChallenge’da final oynadı. Sarıca bu sezon başında Beşiktşa Sompo Japan'ı çalıştırmaya başlamıştı.