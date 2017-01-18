A2 TV frekans ayarları nasıl yapılır? A2 kanalı uydu ayarları nasıl yapılır?
A2 uydu frekans ayarlama ve canlı yayın izleme yolları. Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı A2 kanalı Digitürk, Tivibu, Teledünya'da hangi kanalda? Uydu frekansı nedir nasıl ayarlanır sorularının cevabı haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın A2 TV’den izlenebilecek. A2 canlı yayın ile futbol severler tarafından merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası maçları izlenebilecek. A2 TV frekans ayarları nasıl yapılır? Canlı yayın nasıl izlenir? İşte tüm bilgiler...
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A2 TV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
Evinde uydu alıcısı bulunan kullanıcılar yukarıda değerleri girerek şifresiz A2 TV kanalını izleyebilir. Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanabilir. A2 TV aynı zamanda Digiturk, Teledünya, Turkcell TV ve Tivibu platformlarında bulunuyor. Digiturk'te 35 nolu kanal, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da 59 nolu kanalda A2 TV izlenebilir.
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