Aatıf Chahechouhe genç öğrencilerin umudu oldu

Karataş Mahallesi'ndeki Şehit Sakıp Ortaokuluna geçen yıl atanan beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, ilk görev yerindeki okulda spor malzemesi olmaması nedeniyle verimli ders işleyemedi. Durdu, yaşadığı sıkıntıyı Sivasspor'daki stajı sırasında tanıştığı ve o dönem Kırmızı-Beyazlı ekipte oynayan Aatıf Chahechouhe'ye iletti. Chahechouhe, arkadaşının ricasını kırmayarak okula gerekli olan spor malzemelerini gönderdi.Bu malzemeler sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, badminton, eskrim ve bowlingdeki yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.

AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR

Badmintonda bölge şampiyonluğuna kadar uzanan öğrenciler, okullar arası yarışmalarda çeşitli spor dallarında da 8 kupa kazandı. Yaptığı yardım dolayısıyla okuldaki spor salonuna Aatıf Chahechouhe'nin ismi verildi ve salonun kapısına Faslı futbolcunun fotoğrafı asıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı dönemde öğrencilerin okuldaki maddi imkansızlıklar yanında, Suriye'den atılan roketler nedeniyle psikolojilerinin de kötü olduğunu söyledi.

Çocukların bu sıkıntılı süreci atlatabilmeleri adına okulda spor aktiviteleri düzenlediğini dile getiren Durdu, spor malzemelerinin olmaması nedeniyle pet şişeler ve patlamış bir topla bowling oynadıklarını belirtti.

"SPONSORA GEREK YOK, BEN SPONSOR OLURUM"

Sivasspor'da staj yaptığı dönemde Aatıf Chahechouhe ile samimiyet kurduklarını anlatan Durdu, şöyle konuştu:

"Staj dönemimi 2014 yılında Sivasspor'da geçirdim. O dönemde tanıştığım ve şu anda Fenerbahçe'de oynayan Aatıf Chahechouhe ile arkadaşlığım vardı. Çok sağ olsun her zaman kendisini anarım ve dua ederim. Kendisine mesaj attım, 'Okulumuzda herhangi bir spor malzemesi yok, bize bir sponsor bulabilir misin?' dedim. O da 'Sponsora gerek, yok ben sponsor olurum.' dedi. O gün dünyalar benim oldu. Sadece öğrencilerimin sevincini düşündüm. Ertesi gün okula geldim, çocuklara spor malzemelerinin geleceğini söyledim. Onların gözündeki o sevinç ve mutluluk benim için her şeye değerdi."

Malzemelerin gelmesinin ardından çocukların spora yöneldiğini ve badmintonda bölge birincisi olduklarını aktaran Durdu, "Spor malzemelerimiz geldikten sonra antrenörlerimiz de gelmeye başladı. Başarı bir süre işi. Bunları birleştirdik ve antrenörlerimizle birlikte emek verdik. Kilis'teki çocuklar badmintonda bölge birincisi oldu. Daha sonra hiç görmedikleri eskrimin eğitimini almaya başladılar. Hiç görmedikleri voleybol topları, formaları oldu. Bu sayede bir şeyler yapmaya başladık." diye konuştu.