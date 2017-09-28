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Aatıf Chahechouhe genç öğrencilerin umudu oldu

Fenerbahçeli futbolcu Aatıf Chahechouhe tarafından Kilis'teki bir ortaokula gönderilen spor malzemeleri, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağladı.

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Karataş Mahallesi'ndeki Şehit Sakıp Ortaokuluna geçen yıl atanan beden  eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, ilk görev yerindeki okulda spor malzemesi olmaması  nedeniyle verimli ders işleyemedi. Durdu, yaşadığı sıkıntıyı Sivasspor'daki stajı sırasında tanıştığı ve  o dönem Kırmızı-Beyazlı ekipte oynayan Aatıf Chahechouhe'ye iletti. Chahechouhe,  arkadaşının ricasını kırmayarak okula gerekli olan spor malzemelerini gönderdi.Bu malzemeler sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol,  badminton, eskrim ve bowlingdeki yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.

AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR

Badmintonda bölge şampiyonluğuna kadar uzanan öğrenciler, okullar  arası yarışmalarda çeşitli spor dallarında da 8 kupa kazandı. Yaptığı yardım dolayısıyla okuldaki spor salonuna Aatıf  Chahechouhe'nin ismi verildi ve salonun kapısına Faslı futbolcunun fotoğrafı  asıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  göreve başladığı dönemde öğrencilerin okuldaki maddi imkansızlıklar yanında,  Suriye'den atılan roketler nedeniyle psikolojilerinin de kötü olduğunu söyledi.

Çocukların bu sıkıntılı süreci atlatabilmeleri adına okulda spor  aktiviteleri düzenlediğini dile getiren Durdu, spor malzemelerinin olmaması  nedeniyle pet şişeler ve patlamış bir topla bowling oynadıklarını belirtti.

"SPONSORA GEREK YOK, BEN SPONSOR OLURUM"

Sivasspor'da staj yaptığı dönemde Aatıf Chahechouhe ile samimiyet  kurduklarını anlatan Durdu, şöyle konuştu:

"Staj dönemimi 2014 yılında Sivasspor'da geçirdim. O dönemde  tanıştığım ve şu anda Fenerbahçe'de oynayan Aatıf Chahechouhe ile arkadaşlığım  vardı. Çok sağ olsun her zaman kendisini anarım ve dua ederim. Kendisine mesaj  attım, 'Okulumuzda herhangi bir spor malzemesi yok, bize bir sponsor bulabilir  misin?' dedim. O da  'Sponsora gerek, yok ben sponsor olurum.' dedi. O gün  dünyalar benim oldu. Sadece öğrencilerimin sevincini düşündüm. Ertesi gün okula  geldim, çocuklara spor malzemelerinin geleceğini söyledim. Onların gözündeki o  sevinç ve mutluluk benim için her şeye değerdi."

 Malzemelerin gelmesinin ardından çocukların spora yöneldiğini ve  badmintonda bölge birincisi olduklarını aktaran Durdu, "Spor malzemelerimiz  geldikten sonra antrenörlerimiz de gelmeye başladı. Başarı bir süre işi. Bunları  birleştirdik ve antrenörlerimizle birlikte emek verdik. Kilis'teki çocuklar  badmintonda bölge birincisi oldu. Daha sonra hiç görmedikleri eskrimin eğitimini  almaya başladılar. Hiç görmedikleri voleybol topları, formaları oldu. Bu sayede bir şeyler yapmaya başladık." diye konuştu.

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