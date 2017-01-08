Aatif Chahechouhe Trabzonspor kampında...

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, Antalya kampında Aatif Chahechouhe'nun transferi için önemli bir görüşme yaptı.

AATIF, MUHARREM USTA VE ERSUN YANAL İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'de kamp kadrosuna alınmayan Aatif'a teknik direktör Dick Advocaat'ın planları arasında yer almadığı bildirilince, Faslı futbolcu Trabzonspor'un teklifiyle ilgilenmeye başladı. Trabzonspor, Aatif’i Antalya'ya getirerek bordo-mavililerin kamp yaptığı otelde Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA YANAL VE USTA İLE 1,5 SAATLİK GÖRÜŞME!

Trabzonspor'un ciddi şekilde kadrosuna katmak istediği Aatif Chahechouhe, Antalya'da Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile önemli bir görüşme yaptı. Yanal ve Usta, Fenerbahçeli futbolcuya planlarını ve onu takımda ne kadar görmek istediklerini aktardı. Aatıf'ın Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile yaptığı bu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BUGÜN İKİNCİ GÖRÜŞME YAPILACAK!

Ersun Yanal görüşmede Aatif Chahechouhe'ya kendisiyle ilgili planlarından bahsetti. Muharrem Usta ise Aatif ile maddi şartlarda ortak noktayı bulmaya çalıştı. Yapılan son görüşmenin ardından taraftarlar, bugün yeniden bir araya gelmek üzere anlaştı. Antalya'da yapılacak ikinci görüşme sonrasında Aatif'in geleceği belli olacak. (Sporx)