Aatif Chahechouhe Trabzonspor'a gitmeyeceğini açıkladı

Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olan Aatif Chahechouhe, kariyerine nerede devam edeceği büyük bir merak konusu. Mehmet Ekici transferi sırasında takasla Trabzonspor’a gönderilmek istenen ancak bunu kabul etmeyen Faslı yıldızın, “Trabzonspor’la anlaştım” diye bir açıklamasının olmadığı ortaya çıktı.

ŞU ANDA GİTMEM GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine yaptığı açıklamada, “Benim kulübümle yaşadığım sıkıntı zaten Trabzonspor’a gitmek istememem sonrası yaşanmıştı. Ben bir karar verdim ve onlar da buna saygı gösterdiler. Trabzonspor, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri. Ancak şu anki şartlar çerçevesinde oraya gitmem gibi bir durum söz konusu değil. Zaten bunun gündeme geldiği dönemde de, onların teklifini kabul etmemiştim. Bunun dışında yazılanlar tamamen dedikodu” dediği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun peşinde Konya’nın yanı sıra Antalyaspor ve son olarak da Bursaspor’un olduğu biliniyor. Eğer bu kulüplerden biri Fenerbahçe ile anlaşırsa, Aatif’ın da bu üç takımdan birinde oynamayı kabul edebileceği konuşuluyor.