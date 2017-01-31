Aatif'ta sıcak gelişme!
Faslı yıldız, Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye yapması bekleniyor.
Faslı yıldız, Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye yapması bekleniyor. Advocaat, yönetimle yaptığı görüşmede transfer yapılmazsa Aatif’in takımda tutulmasını istedi.
Bu nedenle tecrübeli oyuncu, son ana kadar bekleyecek. Fenerbahçe transfer yaparsa, Aatif hemen Konya’ya imza atacak. Aksi takdirde, her fırsatta mutlu olduğunu açıkladığı Sarı- Lacivertliler ile sezonu tamamlayacak.
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