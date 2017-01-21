Abdoulaye Ba 1860 Münih'te
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Abdoulaye Ba, 1860 Münih'le anlaşmaya vardı.
- HT
F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih, geçen sezon Kanarya'da forma giyen Abdoulaye Ba'nın bonservisi konusunda kulübü Porto ile anlaştı.
Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Senegalli stoper, 10 maçta 1 gol atmıştı.
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