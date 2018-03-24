Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı

Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlık geçiren genç futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Ümit millilerin İsveç ile yaptığı maçta forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in ise A Milli Takım'a geri döndüğü belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

Afrin´de akılalmaz görüntüler! ÖSO kılığına girip hırsızlık yaptılar

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA