Abdullah Avcı: Uzun zamandır bu kadar kötü bir oyunumuzla karşılaşmadım

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kötü bir oyun oynadıklarını belirten Avcı, "Bugün oyun anlamında, hem bizdeyken top, hem de rakipteyken iyi oynamadık. Uzun zamandır karşılaşmadığım bir şeydi. Bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Oyunun bütününe baktığımda hak edecek bir şey yapmadık. Önümüzde oynayacağımız, kazanacağımız maçlar var. Toparlanacağız. Oyun böyle bir şey, yarın yeni bir gün başlayacak. Ama bize hem oyun, hem de skor anlamında yakışmayan bir durum oldu." dedi.

(Sporx)