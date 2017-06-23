Abdullah Avcı: Yönetimimiz Visca konusunda en doğru kararı verecektir

İstanbul Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın transfer haberlerine ilişkin Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu.

Avcı, Visça'nın kendileri için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek olmadığını ifade ederken "haberleri ben de okuyorum. Yönetimimiz kuşkusuz en iyisine karar verecektir. Ben teknik adam olarak böyle bir olasılığa karşı hazırlıklıyım. Back-uplarım (yedeklemelerim) kuşkusuz var. Önemli olan kulüp menfaatidir." ifadelerini kullandı.