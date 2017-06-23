Abdullah Avcı: Yönetimimiz Visca konusunda en doğru kararı verecektir
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Visca hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, yönetimimiz en doğru kararı verecektir dedi.
İstanbul Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın transfer haberlerine ilişkin Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu.
Avcı, Visça'nın kendileri için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek olmadığını ifade ederken "haberleri ben de okuyorum. Yönetimimiz kuşkusuz en iyisine karar verecektir. Ben teknik adam olarak böyle bir olasılığa karşı hazırlıklıyım. Back-uplarım (yedeklemelerim) kuşkusuz var. Önemli olan kulüp menfaatidir." ifadelerini kullandı.
Takıma 6 yıl önce 200.000 euro bonservis bedeliyle dahil olan Vişça'nın yıllık maaşının 800.000 euro civarında olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na Saraybosna'da verdiği demeçte Türkiye'de şampiyonluk yaşayan takımlara gidebileceğini ifade eden Edin Vişça için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yakın ilgisi bulunuyor.
(Ligradyo)
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