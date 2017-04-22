Abdullah Avcı'dan penaltı itirafı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın son dakikalarında iki takım lehine çalınan birer penaltının ağır karar olduğunu savundu.

Maçtan önce savunmada çözüm noktaları üzerine çalıştıklarını ve attıkları gole kadar büyük bir takım gibi oynadıklarını vurgulayan Avcı, "Golden sonra oyunu daha erken koparabilirdik. Oyunun her anına doğru odaklanmak lazım. Oyuna ilk yarının sonlarında uzak kaldık. Rakibimiz 14 orta yaptı ve bir tanesinde golü buldular." şeklinde görüş belirtti.

İkinci yarıda çözüm ürettiklerini ama bireysel anlamda takımın yememesi gereken bir gol yediğinin altını çizen Avcı, "Yediğimiz golün arkasından tekrar devreye girerek golü bulduk. Çizgiden dönen pozisyonlarımız var ve üretken olduk. Sonrasında 90 ile 94. dakika arasında başka bir aksiyon vardı. İki penaltı pozisyonu var. Bizimkine biraz yakındım ağır gibi geldi bana. Rakibin pozisyonunu televizyondan gördüm penaltı değil. Bir hata yapıldı bizim lehimize, hatayı hata ile örtmek gibi oldu. Sonu 3-3 olarak bitti." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve bunu sonuna kadar sürdürmeye çalışacaklarına değinerek, "Bizim takım için üç gol yemek, merkez stoperlerin sağda solda dağınık olması, alışık olmadığımız, çalışmadığımız şeylerdi. Bir sonraki maçta bunlardan ders çıkarırız ve doğru şeyleri yapmaya çalışırız. Çarşamba günü kupada yarı final ardından Beşiktaş ile zor bir maçımız var. Bu kadar harika geçen bir sezonu doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışının hafta hafta değiştiğine dikkati çeken Avcı, "Biz bu yola çıkarken şampiyonluk parolası ile çıkmadık. Gidişat oraya çıktı. Üçüncü senede, iki yıl dördüncülük, Avrupa kupaları ve bu sezon 27 haftanın 17 haftası lider kalan ilk iki bandından aşağı düşmeyen bir takımız. Bunu sonuna kadar taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehirli bazı futbolcu ve görevlilerle, bazı basın mensupları arasında kavgaya varan tartışma yaşandı.