Rıdvan Dilmen: Çaiçara Başakşehir'e transfer oluyor
NTV Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Schalke'de oynayan Brezilyalı sağ bek Çaiçara'nın Başakşehir'e imza atacağını söyledi.
Süper Lig lideri Başakşehir, Bundesliga'da Schalke 04 takımında sağ bek pozisyonunda forma giyen Junior Caiçara'yı renklerine bağladı.
27 yaşındaki Brezilyalı'nın transferini usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 'yüzde yüz futbol' canlı yayınında açıkladı. Dilmen, Başakşehir'in Schalke'nin sağ beki için 3 milyon euro bonservis ödeyeceğini belirtti..
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