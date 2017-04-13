Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hidayet Türkoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte izlediği maçı terk etti

Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi mücadelesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte izleyen Hidayet Türkoğlu, devre arasında protokol tribününü terk etti.

  • Milliyet
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de protokolde takip ettiği finalde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, devre arasında maçı terk etti.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Hidayet Türkoğlu'na karşılaşma öncesi federasyon adına 1 kişilik kontenjan ayrılacağı iletildi, buna itiraz edilmedi. Ancak Türkoğlu, salona gittiğinde kendi yönetim kuruluna ayrılmayan yerlerde aralarında eski federasyon çalışanlarından Barbaros Akkaş ve eski yönetim kurulu üyelerinin oturduğunu görünce bunun FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel tarafından kasten yapılmış bir hareket olduğunu düşünerek yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonu terk etti.

"Kimse benim yönetim kuruluma bu şekilde davranamaz"

Türkoğlu'nun "Kimse benim yönetim kuruluma bu şekilde davranamaz. Karşıdakiler FIBA yöneticileri olsa bile yarı yarıya olması gerekirdi. FIBA adının da böyle ucuz numaralara alet edilmesi son derece üzücü. Ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin bunları organize etmesi gerekirdi." şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA