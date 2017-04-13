Hidayet Türkoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte izlediği maçı terk etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de protokolde takip ettiği finalde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, devre arasında maçı terk etti.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Hidayet Türkoğlu'na karşılaşma öncesi federasyon adına 1 kişilik kontenjan ayrılacağı iletildi, buna itiraz edilmedi. Ancak Türkoğlu, salona gittiğinde kendi yönetim kuruluna ayrılmayan yerlerde aralarında eski federasyon çalışanlarından Barbaros Akkaş ve eski yönetim kurulu üyelerinin oturduğunu görünce bunun FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel tarafından kasten yapılmış bir hareket olduğunu düşünerek yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte salonu terk etti.

"Kimse benim yönetim kuruluma bu şekilde davranamaz"

Türkoğlu'nun "Kimse benim yönetim kuruluma bu şekilde davranamaz. Karşıdakiler FIBA yöneticileri olsa bile yarı yarıya olması gerekirdi. FIBA adının da böyle ucuz numaralara alet edilmesi son derece üzücü. Ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin bunları organize etmesi gerekirdi." şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.