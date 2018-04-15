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Abdurrahim Albayrak: Biz tekrar kaptırmış olduğumuz liderliği geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Abdurrahim Albayrak kazandıkları galibiyet sonrasında taraftara teşekkür etti.
 
İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları...
 
"Geçtiğimiz haftalarda 'Başakşehir'i Allah'ın izniyle yeneceğiz ve lider olacağız' dedik, lider olduk. Başta Fatih hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Fakat en büyük alkışı, tebriği ve teşekkürü de taraftarımız hak ediyor. 90 dakika boyunca hakikaten susmadılar. Ağızlarına, ellerine sağlık."
 
"Biz bu yola baş koyduk. En zor maçlarımızdan birini bugün oynadık. Muhteşem bir futbolla da kazandık. Futbolcu kardeşlerimiz, hocamızın dediklerini harfiyen yerine getirdiler."
 
"Maçın sonunda herkes birbirini tebrik etti. Göksel Gümüşdağ da soyunma odamıza kadar gelip bizi tebrik etti. Fatih Hoca da geçen hafta kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçı sonra Ümit Hoca'yı tebrik etti. Futbolda mağlubiyetler de galibiyetler de var. Biz tekrar kaptırmış olduğumuz liderliği geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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