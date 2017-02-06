Aboubakar attı, Kamerun şampiyon oldu!
Afrika Uluslar Kupası'nı finalde Mısır'ı 2-1 mağlup eden Kamerun kazandı. Kamerun'un galibiyet golünü Vincent Aboubakar kaydetti.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 22. dakikasında Mohamed Elneny ile 1-0 öne geçen Mısır, devreyi önde kapatmayı başardı.
İkinci yarıda ise goller Kamerun'dan geldi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Nicolas Nkoulou ile Kamerun durumu eşitledi. Mücadelenin 88. dakikasında ise Vincent Aboubakar, Kamerun'a kupayı kazandıran golü kaydetti. Kamerun finalde Mısır'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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