Aboubakar attı, Kamerun turladı! Sow dönüyor
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Kamerun, Senegal'i penaltılarda eledi. Moussa Sow, İstanbul'a dönüyor. Aboubakar turnuvaya devam ediyor.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal süresinden gol sesi çıkmazken, Moussa Sow 64. dakikada oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar ise 102. dakikada oyuna girdi.
Uzatmalarda da gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına kaldı. İlk 4 penaltıyı gole çevirmeyi başaran Senegal'de 5. penaltı kaçtı ve Kamerun 5-4'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.
Kamerun'un son penaltısını gole çeviren Vincent Aboubakar, turnuvaya devam ediyor.
Takımının 3. penaltı atışında ağları havalandıran Moussa Sow, elenmeyi engelleyemedi ve turnuvadan elendi.
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