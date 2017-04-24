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Aboubakar geri dönüyor

Cezası sebebiyle iki Lyon maçında forma giyemeyen Kamerunlu futbolcu, formasına bu akşamki Adanaspor mücadelesiyle geri dönüş yapacak.

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Beşiktaş'ın Adanaspor karşısındaki en önemli go lsilahı Vincent Aboubakar olacak. Siyah-Beyazlılar’ın, Lyon ile oynadıkları Avrupa Ligi maçlarında cezası sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu futbolcu, bu akşam forvet hattında görev yapacak.

Cenk’in, 4-3 kazanılan Trabzon sınavında kart görüp cezalı duruma düşmesi sebebiyle gole en yakın isim olarak sahne alacak tecrübeli futbolcu, iki maç sonra formasına kavuşacak. Son olarak Trabzon sınavında sahne alan ve 1 de gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Vodafone Arena’da hem galibiyetin mimarlarından biri olmak hem de son dönemde gördüğü kırmızı kartlar sebebiyle hem taraftarına hem de hocası Şenol Güneş’e kendisini affettirmeye çalışacak.

Son derece formda

Bu sezon ligde rakip fileleri 7, toplamda da 14 kez havalandıran Kamerunlu yıldızın, antrenmanlarda da son derece formda olduğu öğrenildi. Oldukça hırslı olduğu öğrenilen Aboubakar’ın, Adana sınavına yüzde 100 konsantre olarak çıkacağı bildirildi.

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