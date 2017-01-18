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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Eder'in transfer edilmesini istedi

Babel, Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca gibi ofansif futbolcuları elinde bulunduran Şenol Güneş, Portekizli forvet Eder'in de transfer edilmesini istedi.

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Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyet şampiyonluk umutlarını yeniden artırdı. Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden ülkesine tarihi başarıyı getiren golcüyü istedi. 

İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAMAMIZ LAZIM

Galibiyet sonrası uçakta yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Takımda Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar gibi gol yüzdesi yüksek oyuncular var. Ancak işi şansa bırakmamamız gerekiyor. Lille'li Eder tam benim özelliklerime uygun ve takıma anında uyum sağlayabilecek bir golcü. 

EDER'İ MUTLAKA ALALIM

Onunla yaptığınız görüşmelerden haberim var. Eğer şampiyonlukta tüm rakiplerimizden bir adım öne geçmemizi istiyorsanız Eder'i mutlaka alalım. Ceza sahasında çok bitirici ve yırtıcı bir santrfor. Takıma kazandırmanız gücümüze güç katar" dedi.

LİLLE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde Eder için Lille ile bir görüşme yapan yönetim bu gelişmenin ardından Fransız kulübü ile 2. tur görüşmelerine başladı. Lille'den bu oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonuna kadar 1 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Ancak Fransız kulübünün 1.5 milyon euroda diretmesi üzerine pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Beşiktaş'ın bu transferi her an sonuçlandırma ihtimalinin güçlü olduğu öne sürüldü.

Eder, 2016'da Fransa'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e uzatma dakikalarında attığı golle şampiyonluğu getirmişti.

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