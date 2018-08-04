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Adam Peaty, dünya rekoru kırdı

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Büyük Britanyalı Adam Peaty, erkekler 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

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Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Büyük Britanyalı Adam Peaty, erkekler 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.
 
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonun akşam seansında yarışan 23 yaşındaki Peaty, erkekler 100 metre kurbağalamada 57 saniyelik derecesiyle kendi rekorunu geliştirdi.
 
Peaty, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndaki 57.13'lük derecesiyle bir önceki rekorun da sahibiydi.
 
Yarışta Büyük Britanyalı James Wilby 58.54 ile ikinciliği, Rus Anton Chupkov 58.96 ile üçüncülüğü elde etti.

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