Adebayor coştu bir kere!
Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol attı.
- NtvSpor
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, yükselen formunu Galatasaray maçında da sürdürdü.
Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada 3 kez havalandıran Togo'lu santrfor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol attı.
Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Adebayor, 1'i kupada olmak üzere Medipol Başakşehir formasıyla toplam 6 gol sevinci yaşadı.
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