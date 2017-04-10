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Adebayor coştu bir kere!

Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol attı.

  • NtvSpor
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Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, yükselen formunu Galatasaray maçında da sürdürdü.
 
Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada 3 kez havalandıran Togo'lu santrfor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol attı. 
 
Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Adebayor, 1'i kupada olmak üzere Medipol Başakşehir formasıyla toplam 6 gol sevinci yaşadı.

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