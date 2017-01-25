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Demba Ba'yı beklerken, Adebayor sürprizi!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevirilirken, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba'nın transferi konusunda görüşmeler devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre; Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Demba Ba transferi için görüşmeleri yaptığı öğrenilirken, oyuncunun sakatlığı kafalarda soru işareti bırakıyor.
 
Öte yandan Demba Ba ile her konuda anlaşan siyah beyazlı yönetime dünyaca ünlü yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor'un da önerildiği, Beşiktaş Yönetimi'nin bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladığı vurgulandı.
 
Emmanuel Adebayor, Afrika Uluslar Kupasında ülkesi Togo'nun oynadığı 3 maçta da 90 dakika forma şansı buldu. (Haber1903)

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