Adebayor'un 83 metrelik deparı bir hayli şaşırttı

Beşiktaş'ı sahasında 1-0 yenerek Süper Lig'de lider G.Saray'ı takibini sürdüren Medipol Başakşehir'de Adebayor dün sahada basmadık yer bırakmadı. Caicara'nın oyundan atılmasının ardından önde top tutarak takımının fazla baskı yememesini sağlayan Togolu yıldız, bir pozisyonda attığı deparla geceye damga vurdu.

Rakibini tam 83 metre kovalayan ve sonunda Lens'in arkasından kayarak topu 'tereyağından kıl çeker gibi' alan Adebayor gençlere örnek oldu. Beinsports'un ölçümlerine göre golcü futbolcu tam 83 metrelik bir depar attı.

Bazen geriden gelmek daha iyidir'

Öte yandan Başakşehir'in resmi twitter adresi de bu müthiş deparla ilgili "Bazen geriden gelmek daha iyidir" paylaşımını yaptı...

(futbolarena)