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Adel Taarabt Fenerbahçe'ye doğru...

Benfica ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Adel Taarabt ile sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği öne sürüldü.

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Transferde Andre Ayew hamlesiyle dikkat çeken Fenerbahçe’de yeni bir isim daha gündeme geldi. Benfica ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Adel Taarabt ile sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği öne sürüldü.

Afrika basınında yer alan haberde, Faslı futbolcunun ilk etapta Fransa’da Nantes ile görüştüğü ancak Fenerbahçe’nin devreye girdiği aktarıldı. Taarabt’ın vatandaşları Aatif ile Dirar’ın da kadroda yer aldığı anımsatılırken, 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’yi tercih edeceği vurgulandı.

Transferin ilk etapta kiralık düşünüldüğü de ifade edilirken, tecrübeli orta sahanın Türkiye’ye sıcak baktığı dile getirildi. Aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen Adel Taarabt, geçen sezon İtalya’da Genoa’da kiralık oynamıştı. 

(Skorer)

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