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Adem Büyük Kasımpaşa'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oldu!

Adem Büyük, resmen Evkur Yeni Malatyaspor’da. Başkan Adil Gevrek, 'Adem Büyük camiamıza hayırlı olsun. Transferi noktaladık' dedi.

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Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor dış transferde Kasımpaşa’dan Adem Büyük’ü renklerine bağladı.
Adem Büyük transferiyle ilgili İHA’ya konuşan sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, “Adem Büyük camiamıza hayırlı olsun. Önemli bir futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bu anlaşmayla birlikte transferi noktaladık. Transfer döneminde kadromuza çok yetenekli oyuncular dahil ettik. Zaten ligdeki 3 maçımızda bu kalitemizi ortaya koyduk. Adem Büyük Kasımpaşa’daki başarısıyla A Milli Takıma kadar yükselmiş bir isim. Transfer döneminde isteyeni çoktu ama o bizi tercih etti. Adem’i hocamız Ertuğrul Sağlam da çok istiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına anlaştık. İnşallah bu transfer her iki taraf için de hayırlı olur” dedi.
 
“Artık transfer yapmayacağız”
 
Gevrek, Adem Büyük transferiyle birlikte transfer dönemini kapattıklarını da belirterek, “Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem Büyük’ün çift yönlü bir oyuncu olması bizi bu kararımızdan vazgeçirdi. Bu transferle birlikte transferi noktaladık. İsimleri geçen oyuncular ile görüşmelerimiz oldu, ancak şu saat itibariyle artık transfer yapmayacağız. Oluşturduğumuz kadroyla ligde güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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