Adem Ljajic, Bursaspor maçında oynamak istiyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic heyecanı yaşanıyor. Yönetimin transferin son gününde 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Boşnak asıllı Sırp 10 numara, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçında sahada yer almak istiyor.

Torino'da sezon öncesi kampına katılan ve Serie A'a 1 maça çıkan Ljajic'in fizik durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Yapılan son antrenmanda, Şenol Güneş ile bir araya gelen 26 yaşındaki yıldız futbolcu oynamak için sabırsız.

263 maçtaki karnesi: 59 gol 26 asist

Şenol Güneş ile yaptığı birebir görüşmede, "Oynamak için hazırım. Çok kaliteli futbolculara sahibiz, benimde bu takıma katkım olacaktır. Güveninizi boşa çıkartmayacağım" ifadelerini kullandığı öğrenilen Ljajic, İstanbul Ümraniye Nevzat Tesisleri'ne hayran kaldığı belirtildi. 26 yaşındaki 10 numara, kariyerinde 263 resmi maçta 59 gol 26 asistle hem istikrarlı hem de skorer özelliğini gösterdi.