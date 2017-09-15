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Adil Gevrek: Fatih Terim'le görüşmedik

Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın görevinden ayrılmasından sonra kulüp başkanı Adil Gevrek, açıklamalarda bulundu.

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Bir basın toplantısı düzenleyen Adil Gevrek, "Ayrılıklar olabilir ama böyle gerçekleşmesi etik değil. Hiçbir teknik adamla görüşmedim. Bursaspor ile oynanacak maçta teknik direktörümüz taraftarımız olacak." dedi.

Gevrek, Fatih Terim ile görüştükleri iddialarını ise yalanladı.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam’ın şok ayrılığının ardından Bursaspor maçının hazırlıklarını dün itibariyle yönetimin kararıyla Yeni Malatyaspor U-21 alt yapı antrenörü Hakan Çaşlıkan çalıştırırken, yarınki Bursaspor maçında takımı sportif direktör Ali Ravcı’nın yöneteceği bildirildi.

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