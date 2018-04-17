Adnan Polat: 5 senelik süreçte 228 milyon Dolar borçtan 338 milyon Dolar borçla bıraktık

Konuşmasına basın mensuplarıyla dostluklarını hatırlatarak başlayan Adnan Polat, Galatasaray'a 1985'te üye olduğunu ve 1996'ya kadar görev yaptığını söylerken, 2006'ya kadar da 10 sene sadece taraftar olarak kulübe destek verdiğini söyledi.

"BORÇSUZ BIRAKTIK AMA 10 SENEDE 228 MİLYON DOLAR BORÇ OLMUŞ"

Adnan Polat açıklamasında "Biz 1996 yılında kulübü borçsuz bıraktık. 10 sene sonra borç 228 milyon Dolar olmuş. 2006-2008 arasında başkan Özhan Canaydın'dı ama bütün işleri bana bırakmıştı." dedi.

3 YILDA 100 MİLYON DOLAR BORCU ARTTIRDIK

Kendi başkanlığı dönemi için de konuşan Polat, "Futbolcuların ve bize hizmet verenlerin büyük alacakları vardı. Elimiz ayağımız bağlıydı. Bu krizden stat yaparak ve şirketleşerek çıkabilirdik. 5 senelik süreçte 228 milyon Dolar borçtan 338 milyon Dolar borçla bıraktık. 100 milyon Dolar borcu artırdık ama neler yaptık? Stat yaptık. Riva arazisinin imar durumunu çıkardık ve ruhsat aldık. Bütün vergi borçlarını temizledik ve icraları kaldırdık. UEFA'daki sorunların hepsini çözdük." dedi.

Polat: Emre Belözoğlu, F.Bahçe ile görüşmek için benden izin aldı

Polat ayrıca Emre Belözoğlu ile ilgili bir anısını anlattı: "Emre, İngiltere'den Galatasaray'a dönmek istediğinde bana geldi. Fakat biz ona istediği parayı veremezdik. 'Başka takımlarla görüşebilir miyim?' dedi. Elbette dedim ve Fenerbahçe ile anlaştı."

Mali yapıdan sonra merakla beklenen başkanlık konusuna da açıklık getiren Adnan Polat kesin bir dille 'Aday olmayacağını' açıkladı.